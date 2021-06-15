Спрос на подержанные авто растет, как на дрожжах

По сообщению агентства «Автостат», самым популярным брендом на рынке подержанных машин остается LADA. В мае мы приобрели 107 600 машин отечественного производителя, а это больше прошлогоднего показателя на целых 43%.

У «Тойоты» за этот же период рост составил 46%, но по объему продаж — 50 900 автомобилей — японцы куда скромнее. Третье место разделили Hyundai и Kia, у которых почти одинаковые результаты: 27 100 и 27 000 машин соответственно. А пятерку замкнул Nissan с результатом 25 800 авто. Таким образом, на пять лидирующих марок приходится более половины всего вторичного рынка легковых машин по итогам мая.

Напомним, что за первые пять месяцев этого года объем вторичного рынка в России составил 2 260 000 штук. И это на 28% больше, чем в январе–мае прошлого года.