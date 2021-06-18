Нарасхват: Chery продает по одному автомобилю каждые 40 секунд

Фото: АвтоВзгляд
По итогам первых пяти месяцев года китайская компания Chery реализовала по всему миру 348 302 автомобилей, что на 84,2% больше, чем годом ранее. При этом машины бренда обретают нового владельца каждые 40 секунд. По крайней мере, так заявляют сами представители марки.

Китайцы активно завоевывают миру. Россия — не стала исключением. Марка Chery стабильно пребывает в ТОП-5 на нашем рынке, систематически представляя потребителям новую продукцию.

В период с января по май объем продаж автомобилей «Чери» на российском рынке продемонстрировал бешеную динамику, рванув на 451%.

В Бразилии китайцы и вовсе поставили рекорд продаж, увеличив месячный показатель на 24,3%. Отличились азиаты и в Чили, где рост составил 18,1%.

Напомним, что в настоящий момент Chery представлена в 80 различных странах мира. Согласно стратегии развития, к 2025 году компания намерена реализовать свыше 500 000 автомобилей.

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18 июня 2021
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