«Золотой» против «Зверя»: чем закончился «саммит» двух президентских лимузинов

«Золотым» наш назван потому, что у «америкаца» есть цена — $1,5 млн. У русского — нет. Поскольку к нему прилагается НАМИ, завод и даже заново возрожденная отрасль лимузиностроение. Известно, что с 2012 года проект «Кортеж» поглотил сначала 12,4 млрд. руб. затем еще 3,61 млрд. руб., после чего ему потребовались дополнительные вливания.
Как и полагается при личной встрече, автомобили померялись сокровенным — длиной. Выиграл «американец». Он — 7 метров, наш — 6, метра. Вторая зачетная дисциплина — объем двигателя. Вновь победил «янки» со своим 6,6 л. против российского 4,4 л. Зато наш понравился Европе экологичностью, поскольку является транссексуалом (в смысле — гибридом) и даже может, если кончится бензин, проехать 50 км на батарейках до ближайшей АЗС.
При сопоставимых задачах и логичном служебном предназначении, президентские лимузины прошли самостоятельную подготовку и готовы к различным угрозам. Американский, помимо непременной защиты от высокоточного снайперского оружия, вроде бы способен, выдержать не только выстрел из гранатомета, но и прямое попадание метеорита. А в его аптечке — запасная кровь нужной группы и резуса для текущего президента. «Русак», вместо готовности к метеоритной атаке, хвастает герметичностью и автономностью, как подводная лодка, и может уверенно погружаться в воду.
Про «американца» полагается официально считать, что это Cadillac. Но без указания конкретной модели, поскольку собран на раме грузовика и в мирной линейке GM аналога не имеет. Наш — первородный и основной Aurus, олицетворяющий собой бренд, марку, имя (нужное подчеркнуть). У американского «членовоза», повторимся, официальный позывной «Cadillac One» и кличка «Зверь». Наш уже обозвали «Золотым грузовиком», а ЦРУ дала ему позывной L700.
На чем ездили лидеры США…
Начали американские президенты с марки Lincoln. Первым официальным авто американского президента в 1939 году стал Lincoln K Sunshine Special за $13 300 для Делано Рузвельта. Его средства безопасности включали радио и внешние поручни для охранников. После нападения японцев на Перл-Харбор, двери бронировали и спрятали в них пулеметы, заодно установили пуленепробиваемые шины.
Lincoln Cosmopolitan 1950. Трумэн был недоволен General Motors за то, что ему не дали использовать эти автомобили во время избирательной кампании 1948 года. Поэтому Труман остался верен «Линкольну». В 1954 году президент Эйзенхауэр добавил к машине предшественника Lincoln Cosmopolitan знаменитую прозрачную крышу, поскольку обнаружил, что во время дождя его не видно снаружи.
В 1961 году президентский гараж получил четыре Lincoln Continental SS-100-X по $200 000. Они служили президентам с 1961 по 1972 год. Примечательно, что несмотря на убийство Джона Ф. Кеннеди 22 ноября 1963 года, эти кабриолеты в гараже остались. Но после атаки в Далласе машине добавили пуленепробиваемую жесткую крышу и бронестекла.
Три другие Lincoln Continental SS-100-X позже использовали Линдон Б. Джонсон, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Джимми Картер и Рональд Рейган. Последний из них, для Ричарда Никсона, Lincoln Continental 1972 стоил $26 000.
С «Линкольнов» на бронированные «Кадиллаки» президенты пересели при Рейгане. Ему в 1983 году смастерили лимузин на базе серийного Cadillac Fleetwood 1983 в компании Hess&Eisenhardt. В 1993 GM сделал по спецзаказу Cadillac Fleetwood для Клинтона, а в 2001 для Бума-младшего сделали машину на базе Suburban, замаскированную под Cadillac Deville.
В 2005 для него же, на втором сроке, построили новую машину, замаскированную под Cadillac DTS, но с этого момента проследить генеалогию стало невозможно и в 2009 для Обамы изготовили машину без конкретного прообраза на шасси грузовика TopKick. Нынешний президент Д, Байден ездит на Cadillac One, построенным в 2018 году. Кстати, с 2011 у американских президентов в гараже есть еще и черный трехосный автобус Ground Force One за $1,1. млн., длиной 18 метров.
…и России
Советская власть начала с грабежа царского гаража, чем до сих пор гордится, создав недавно специальный музей, чтоб хвастаться тем, как удачно удалось убить и ограбить. А потом начала покупать роскошь — Rolls-Royce для Ленина.
В 1932 году мы стали копировать Buick, через год получив из ворованного Buick 32—90 свой Л-1, а в 1936 наладив из него выпуск вполне серийного ЗиС-101. Но Сталин, ценивший надежность, больше любил Packard, поэтому в разгар войны было решено украсть и по возможности скопировать Packard Super Eight, получив из него ЗиС-110. Бронировать лимузин первого лица мы начали раньше американцев, создав в 1949 году ЗиС-115. В дальнейшем гордость и статус сверхдержавы не позволяли ездить на иномарках, и генеральные секретари ездили на ЗиЛ.
Традицию прервал Ельцин, позорно пересев на бронированные Mercedes W116, W126 работы Trasco Bremen. В 1994 Борис Николаевич получил специально построенный для него бронированный W140 от фирмы Trasco Bremen, а в 1997 году для него сделали Mercedes-Benz S500 Pullman Guard заводского бронирования.
Путин и Медведев охотно продолжили ездить на иномарках. Пока четыре года тому назад не удалось вернуться к почти отечественному, почти неворованному и почти без заимствований автомобилю с нерусским названием Aurus.