«Золотой» против «Зверя»: чем закончился «саммит» двух президентских лимузинов

«Золотым» наш назван потому, что у «америкаца» есть цена — $1,5 млн. У русского — нет. Поскольку к нему прилагается НАМИ, завод и даже заново возрожденная отрасль лимузиностроение. Известно, что с 2012 года проект «Кортеж» поглотил сначала 12,4 млрд. руб. затем еще 3,61 млрд. руб., после чего ему потребовались дополнительные вливания.

Как и полагается при личной встрече, автомобили померялись сокровенным — длиной. Выиграл «американец». Он — 7 метров, наш — 6, метра. Вторая зачетная дисциплина — объем двигателя. Вновь победил «янки» со своим 6,6 л. против российского 4,4 л. Зато наш понравился Европе экологичностью, поскольку является транссексуалом (в смысле — гибридом) и даже может, если кончится бензин, проехать 50 км на батарейках до ближайшей АЗС.

При сопоставимых задачах и логичном служебном предназначении, президентские лимузины прошли самостоятельную подготовку и готовы к различным угрозам. Американский, помимо непременной защиты от высокоточного снайперского оружия, вроде бы способен, выдержать не только выстрел из гранатомета, но и прямое попадание метеорита. А в его аптечке — запасная кровь нужной группы и резуса для текущего президента. «Русак», вместо готовности к метеоритной атаке, хвастает герметичностью и автономностью, как подводная лодка, и может уверенно погружаться в воду.