Излюбленные автомобили возможного президента США Джо Байдена

Страсть к автомобилям любимцу демократически настроенных американцев привил в подростковом возрасте отец — Джо Байден-старший, четверть века возглавлявший крупнейшую дилерскую сеть по продаже машин. Поэтому с детства будущий политик любил крутить «баранку» Ford, Chrysler и изделий General Motors.
А первым личным «железным конем» стал видавший жизнь Studebaker. Правда, речь отнюдь не о легендарном трехосном грузовике, знакомом нашему брату по кинофильмам и литературе о Великой отечественной войне. Помимо большегрузов, американская марка клепала и легковушки. Одной из таких и обзавелся будущий конкурент Д. Трампа, сев за руль машины 1951 года выпуска.
Впрочем, довольно быстро Джо Байден перепрыгнул на другую «повозку». Ею стал красный кабриолет системы Plymouth Сranbrook, выпущенный в 1952 году. На собственный школьный выпускной юноша приехал на Chrysler 300D с открытым верхом и 6,4-литровой «восьмеркой» под капотом, развивающей 375 лошадиных сил.
Однако в студенческие годы вкусы молодого человека стали меняться. Изменив патриотизму, прилежный ученик колледжа приобрел себе шикарный Mercedes-Benz 190 SL, и не абы какой, а родстер, пусть и тоже бывший в употреблении.
Позднее Джо вновь пересел на автомобиль американского производства, коим стал и поныне любимый Chevrolet Corvette 1967 года выпуска. Мощный масл-кар ему подарил отец в качестве презента на свадьбу. Стоит добавить, что в гараже Байдена было несколько различных моделей «Шеви», включая ничем не примечательный универсал. Именно на нем в 1972 году погибли в страшной аварии первая супруга Джозефа и их маленькая дочь.
Правда, столь трагические события не лишили политика любви к транспортным средствам. В его автопарке побывали поделки Chevrolet и Chrysler, а также Pontiac и Сadillac. Да, исключительно на посконно американских автомобилях отныне ездит возможный 47-й президент США. Хотя уже и не в водительском кресле.