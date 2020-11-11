Излюбленные автомобили возможного президента США Джо Байдена

Однако в студенческие годы вкусы молодого человека стали меняться. Изменив патриотизму, прилежный ученик колледжа приобрел себе шикарный Mercedes-Benz 190 SL, и не абы какой, а родстер, пусть и тоже бывший в употреблении.

Позднее Джо вновь пересел на автомобиль американского производства, коим стал и поныне любимый Chevrolet Corvette 1967 года выпуска. Мощный масл-кар ему подарил отец в качестве презента на свадьбу. Стоит добавить, что в гараже Байдена было несколько различных моделей «Шеви», включая ничем не примечательный универсал. Именно на нем в 1972 году погибли в страшной аварии первая супруга Джозефа и их маленькая дочь.

Правда, столь трагические события не лишили политика любви к транспортным средствам. В его автопарке побывали поделки Chevrolet и Chrysler, а также Pontiac и Сadillac. Да, исключительно на посконно американских автомобилях отныне ездит возможный 47-й президент США. Хотя уже и не в водительском кресле.