КамАЗ выпустит принципиально новое поколение гоночных грузовиков

Важная ремарка: камазовско-мерседесовский кабинный модуль не просто поставили на имеющийся ралли-рейдовый «снаряд», а создали для него совсем другую машину — с четырьмя точками подвеса кабины, иной конфигурацией рамы и так далее.

Все подробности камазовцы обещают раскрыть перед стартом ралли-рейда «Шелковый путь», что начнется 1 июля. Сейчас автомобиль банально не готов — его обещают «допилить» аккурат перед выездом на марафон.

Обозревать портала «АвтоВзгляд» только что побывал на базе КАМАЗ-мастера, но представили прославленного коллектива попросили не снимать будущую грозу рейдов. (Впрочем, внимательный читать может увидеть ее на заглавном фото!)

В общем, нам еще предстоит вернуться к новейшему гоночному КамАЗу. А ещё мы расскажем и покажем, как едет спортивный грузовик, плюс ответим на главный вопрос многих болельшиков: а много ли российских деталей в технике команды?

И еще одна новость из Набережных Челнов. КамАЗ готовит новую «младшую» модель под названием «Компас». По данным портала «АвтоВзгляд» премьеру городского грузовичка отложили ее до главного российского смотра коммерческого транспорта, выставки «Комтранс». Правда, как говорится, шила в мешке не утаишь.