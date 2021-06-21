Почему этим летом россиян опять ждет жесткий дефицит машин

И вот почему. Производители электронных микросхем отдали предпочтение предприятиям, выпускающим электронные гаджеты/девайсы, тогда как автомобильные марки получают компоненты по остаточному принципу. Естественно, в автопроме возник жесточайший дефицит чипов. При этом нехватка электронных компонентов сугубилась двумя пожарами на японских фабриках, где печатают платы, и сильнейшей засухой на Тайване (для промывки кристаллов кремния требуется большое количество воды).

В итоге, у потенциальных покупателей возникают проблемы. Так, все российские дилеры марки Volkswagen сегодня отказываются принимать заказы на двухлитровую версию кроссовера Tiguan. А сейчас компания вообще на несколько дней остановила сборку автомобилей на заводе «Группы ГАЗ»! Кроме того, следом может встать и калужский конвейер VW — эта площадка так же испытывает острый дефицит блоков BCM.

И даже АВТОВАЗ готовится «к неритмичному производству автомобилей» из-за проблем с поставками электроники. И, скорее всего, другие автозаводы испытывают ровно те же трудности!

Между тем, июнь и июль крайне важны для автопрома. Ведь вскоре последуют традиционные корпоративные отпуска: они нужны не только для отдыха рабочих, но и для обслуживания и ремонта оборудования, модернизации производства. И перед простоем важно создать максимально большой запас машин, чтобы насытить дилерскую сеть на время паузы. Но сделать этого, похоже, не получится. И россиян опять ждет жесткий дефицит машин.