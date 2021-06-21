АВТОВАЗ решил, что автомобили LADA должны стоить дороже миллиона рублей

Как рассказал «Коммерсанту» президент АВТОВАЗа Николя Мор, на первом этапе стоимость новых моделей LADA будет начинаться от 1 000 000 рублей, а затем — от 1 200 000. Такие цены новый-старый глава компании указывает «в нынешних деньгах»: проще говоря, с учетом инфляции машины буту стоить не миллион, а даже больше.

На самом деле, об этом же порталу «АвтоВзгляд» еще весной говорил директор по маркетингу LADA Фабьен Гульми. Тогда французский управленец комментировал смену ценовой стратегии так: «Для тех, кто не готов отдать сумму меньше миллиона, всегда есть вторичный рынок».

Скорее всего, резкая смена прайс-листов состоится, как только выйдет преемник «Гранты». По всей видимости, его дебют состоится не раньше 2024 года. (Притом далеко не факт, что название LADA Granta сохранится за этой новинкой.)

Впрочем, ахать и охать по поводу будущей дороговизны «Лад» рановато. В Тольятти аккуратно обсуждать возможность… Сохранения выпуска модели Vesta после 2025 года, но — уже под другой маркой. Например, «Иж». Но официально эти предложения не озвучиваются.

А пока АВТОВАЗ выпустил «облысевшую» версию LADA Vesta: для седанов и универсалов стало доступно новое исполнение Comfort Light.