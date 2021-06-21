В сеть попали фото нового Mercedes-AMG C 63

Пока универсал Mercedes-AMG C63 почти весь закрыт камуфляжной пленкой, тем не менее, некоторые детали различить можно. На фото отчетливо видна крупная решетка радиатора с вертикальными прутьями, широкие воздухозаборники в переднем бампере и ярко выраженные боковые пороги.

Четыре патрубка выпускной системы означают, что перед нами самая мощная модификация C63, которая, впрочем, не избежала даунсайзинга. По слухам, 500-сильного V8 у этой машину не будет. Мощный классический мотор заменят плагин-гибридной силовой установкой, состоящей из 2-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Напомним, такую схему тюнинг-ателье AMG показало в конце марта.

Что касается премьеры, то седан, и универсал Mercedes-AMG C63 нового поколения должны представить в конце этого года, а в продажу они поступят в начале 2022 года.