Hyundai готовит «горячую» версию седана Elantra

Логично предположить, что мощной «Элантре» достанется начинка от хетчбэка Hyundai i30 N. У последнего — двухлитровый турбомотор мощностью 250—280 л. с. (в зависимости от версии), а в трансмиссии могут трудиться «механика» или «преселектив».

В салоне будем ждать полугоночные кресла и фирменный декор, чтобы «всем входящим» было понятно: они находятся не в обычном седане, а в машине «драйверской» N-серии.

Притом нельзя исключать, что новую «энку» мы увидим и в России, так как глава московского офиса Hyundai Алексей Калицев пообещал порталу «АвтоВзгляд», что компания обязательно предложит россиянам новые автомобили из коллекции N.

Добавим, что в последнее время Hyundai выводит одну новинку за другой. Самая яркая и важная для нас — Creta второго поколения.