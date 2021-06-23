General Motors привезет в Россию несколько новых внедорожников

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, в обозримом будущем в Россию вернется Chevrolet Trailblazer, а также пожалует премиальный электрический кроссовер Cadillac Lyriq с 347-сильным мотором на электротяге и 100-киловаттной батареей.

Впрочем, и это еще не все. По словам источника портала «АвтоВзгляд», в настоящий момент обсуждается вопрос о выводе на российский рынок брутального 1000-cильного электровнедорожника GMC Hummer. Не исключено, что в качестве эксперимента американцы привезут к нам партию из сотни «Хаммеров», а уж дальнейшие перспективы нашумевшей модели будут зависеть от потребительского спроса.

Кстати, на всякий случай «джиэмовцы» зарегистрировали в базе Роспатента одноименный товарный знак. И согласно документации, права на бренд Hummer будут действительны минимум до 2030 года.