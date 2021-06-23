КамАЗ выпустит собственную коробку-автомат

«Преселективы» считаются хорошим вариантом для тяжелых грузовиков: у них высокий КПД на уровне 99,7% для прямой передачи, они достаточно компактны, при этом такие коробки способны передавать большой крутящий момент (свыше 3 000 Нм), а также предлагают широкий диапазон передаточных чисел.

Сейчас для выпуска коробок такого типа КамАЗ строит отдельный цех — пока дело ограничилось фундаментом, но за лето на этом месте должен вырасти современный производственный корпус. Учитывая, что разработка «робота» ведется последние 3 года, вполне возможно, что серийную премьеру агрегат справит в 2022-м.

И еще. Учитывая возросшую популярность метана, КамАЗ недавно разработал газодизельный тягач нового поколения. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», это представитель серии К5, у которого двигатель может работать на смеси традиционного дизельного топлива и компримированного природного газа (КПГ).