Volkswagen прекратит выпуск двигателей внутреннего сгорания через 15 лет

– Мы покинем рынок автомобилей с ДВС в Европе в период между 2033 и 2035 годом, в США и Китае — чуть позже. В Южной Америке и Африке это займет значительно больше времени, так как для этого пока еще нет политических и инфраструктурных условий,— сказал глава департамента продаж и член совета директоров Volkswagen Клаус Зельмер в интервью газете Münchner Merkur.

Он прогнозирует, что через 10 лет электромобили займут 70% авторынка в Европе. Кроме того, по словам Зельмера, к 2050 VW году намерен полностью перевести выпуск своей продукции на технологии с нулевым выбросом углекислого газа.