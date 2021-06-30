Geely привезет в Россию дешевые переднеприводные версии кроссовера Atlas Pro

Дилеры китайской марки вовсю занимаются оформлением заказов на гибридный кроссовер Geely Atlas Pro, доступный в двух вариациях Flagship и Flagship+ по цене от 2 119 900 рублей. Солидно нашпигованные автомобили щеголяют камерами кругового обзора, адаптивным круизом, умными электронными помощниками и панорамной крышей, а в движение приводятся тремя турбоцилиндрами на 177 сил. Причем плавный старт и мягкое ускорение обеспечивает 48-вольтовый стартер-генератор, выдающий 13 л. с. и 50 Нм тяги. Коробка передач — «преселектив» о семи скоростях, распределяющий мощность на обе оси.

Впрочем, для тех, кто не планирует отдать за «китайца» больше двух миллионов рублей, Geely представит бюджетную альтернативу с менее богатым оснащением, без мягкого гибрида, «робота» и полного привода. Правда, случится это, как уже было сказано, лишь к концу 2021 года.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, под капотом «облысевшего» Atlas Pro будет трудиться тот же наддувный мотор, а помогать ему призвана шестидиапазонная автоматическая коробка передач от Aisin, передающая тягу на передние колеса. Что касается цен, то в настоящий момент российское представительство марки только обсуждает их с головным офисом Geely в Китае.

Между тем, топовый Atlas Pro с полным приводом неплохо зарекомендовал себя в ходе натурных тестов: «АвтоВзгляд» нещадно испытал новинку в различных условиях эксплуатации — подробности можно узнать здесь.