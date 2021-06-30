Новый Toyota Land Cruiser 300: цены и старт продаж в России

В честь своего 70-летнего юбилея японский внедорожник обзавелся специальным исполнением 70th Anniversary, которое и станет одной из первых, доступных для заказа версий. В арсенале «трехсокти» — камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция сидений, функция запуска мотора по отпечатку пальца, куча настроек для персонализации и роскошный букет систем безопасности. Под капотом — могущественный V6, сдобренный 10-скоростным гидромеханическим «автоматом».

Как сообщили «АвтоВзгляду» собственные источники, продажи долгожданной новинки откроются в августе, цены перевалят за отметку в 7 500 000 рублей. Это вдвое дороже, чем попросят за автомобиль у себя на родине. Во всяком случае, японский BestCarWeb со ссылкой на местных дилеров называет прайс от 5 100 000 иен, что в переводе на наши деньги — немногим меньше 3 500 000 рублей.

Стоит добавить, что даже в базовых вариациях новый Toyota Land Cruiser 300 никогда не получит столь гуманный ценник. Рискнем предположить, что с появлением на рынке более приземленных версий, стоимость «Крузака» упадет до 5 700 000 «деревянных». Правда, представители российского офиса Toyota эти сведения не подтверждают.

Между тем, «АвтоВзгляд» уже успел познакомиться с новинкой еще до официального старта продаж: все подробности — в нашем обзоре.