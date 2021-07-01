Где чаще всего ремонтируют свои автомобили подкошенные «коронакризисом» россияне

Согласно опросу «АвтоВзгляда», в котором приняли 1813 человек, лишь 20% отечественных автомобилистов обслуживают свои транспортные средства у «официалов». Любопытно, что 29% респондентов и вовсе ремонтируют машины самостоятельно.

А больше половины опрошенных ездят на ТО к проверенным мастерам — будь то сторонний автосервис или гараж у дяди Ашота. Причиной тому — дороговизна услуг, которые оказывают официальные дилеры, а также недоверие к качеству работы их специалистов.

Кстати, немногие знают, что даже гарантийный обслуживать совсем необязательно обслуживать у «официалов». Не верите? Тогда вам сюда.