Автопроизводители будут тотально следить за водителями

Автомобили Volvo будут передавать производителю непрерывный поток входящей информации от сенсоров вокург авто. Благодаря данным, собранным за миллионы километров пробега, пройденных десятками тысяч водителей Volvo по всему миру, инженеры смогут проверять функции автопилота для конкретных географических локаций намного быстрее, чем с помощью автомобилей на испытательном полигоне.

Соответственно, обновления существующих систем и новые функции могут быстро внедряться с помощью беспроводных обновлений, шаг за шагом повышая безопасность автомобилей Volvo. Первой моделью, чьи владельцы ощутят этот новый подход, станет первый полностью электрический внедорожник компании.

- Поскольку получение информации в реальном времени позволяет генерировать гораздо больше данных, мы можем создавать лучшие и более качественные массивы данных, которые позволяют нам принимать более обоснованные и быстрые решения касательно дальнейших усовершенствований в области безопасности, — поведал порталу «АвтоВзгляд» Одгард Андерссон, генеральный директор Zenseact, подразделения программного обеспечения для автономного вождения Volvo Cars.

И хотя шведы уверяют, что «обработка данных с автомобилей клиентов будет вестись только при их согласии», все мы прекрасно понимаем: водитель теперь будет всегда под присмотром «большого брата». Со всеми плюсами и минусами такого надзора.

И продолжая тему безопасности. Несмотря на то что инженеры автомобильных компаний без передышки занимаются усовершенствованием систем безопасности автомобилей, а также разработкой новых технологий, смертность в ДТП с участием компактных автомобилей по сей день довольно высока. Особенно, если сравнивать с показателем столкновений больших машин. К такому выводу пришли американские аналитики, предоставив данные по конкретным моделям. С результатом исследования ознакомился портал «АвтоВзгляд».