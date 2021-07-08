Lamborghini Aventador Ultimae станет прощальной версией модели

У финального тиража стоят 6,5-литровый двигатель V12, форсированный до 780 л. с. против стандартных 770, а также углерод-керамические тормоза. Семиступенчатый «робот», полноприводная трансмиссия и полноуправляемое шасси были специально перенастроены, чтобы новинка управлялась пусть немного, но интереснее.

До «сотни» купе разгоняется за 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 355 км/ч. Родстер при спурте до 100 км/ч будет на одну «десятку» медленнее.

Интерьер взят от базовой версии S, но клиенты смогут воспльзоваться уникальной по своему ассотименту программой персонализации: дескать, стольких вариантов отделочных материалов раньше никому и никогда не предлагалось.

Будет выпущено только 350 купе и 250 родстеров Lamborghini Aventador LP 780−4 Ultimae. А в 2023 году машину сменит новый гиперкар: без 12-цилиндрового мотора и с гибридной силовой установкой.