Зачем опытные водители смешивают подсолнечное масло и лимонную кислоту

Многие водители с грустью вспоминают времена, когда пластиковые бамперы и молдинги не красили: царапины и сколы, мелкие повреждения и другие «следы эксплуатации» на таких деталях были просто не видны. Ну а коли не видно — можно и не ремонтировать. Посмеялись, руки пожали да разъехались. Сегодня автомобилей в такой комплектации днем с огнем не сыскать, а каждое мелкое ДТП автоматически означает волокиту со страховой и ведет в малярный цех.
Так уж устроена память: хорошее остается, плохое забывается. А ведь оно, плохое, тоже было: пластиковые детали из грубого пластика служили десятилетиями, но чертовски быстро теряли внешний вид. Мутнели, выцветали, покрывались пятнами и портили внешний вид машины. В трех случаях из четырех их и меняли только потому, что выглядел элемент уж больно страшно.
Естественно, каждый пытался найти способ сохранения внешнего вида бамперов и молдингов: их красили, покрывали лаком, пропитывали гуталином, чернили всеми известными «чернилками», но длительный эффект без серьезных капиталовложений давала только одна хитрость.
Опытные водители быстро осознали, что беда кроется не в самом пластике, а в его рельефе. Грязь мгновенно забивает поры, а вычистить ее оттуда не всегда получается даже водой под давлением. А раз не выходит взять нахрапом — надо подключать голову. Как получить чистоту — с одной стороны и блеск — с другой, да еще и сделать это за копейки? Смешать самое обыкновенное растительное масло с лимонной кислотой — ингридиенты найдутся в любом магазине около дома — и натереть полученным «коктейлем» заранее отмытые элементы.
«Лимонка» выдраит всю пыль, а масло придаст блеска. Как ни странно, но пыль и грязь не налипает, а сама деталь остается ярко черного цвета на протяжении целой недели. Ну а после можно и повторить — состав-то фактически ничего не стоит!
За времена повального дефицита советские, а потом и российские автовладельцы собрали сотни таких рецептов, позволяющих за копейки решить вопросы, которые сегодня подвластны только дорогой профессиональной автохимии. Ее выбор на полках велик, приходи да покупай, однако количество свободных денежных знаков, которые можно потратить на авто, существенно сократилось. Самое время открыть старые журналы и тетради, куда бережно заносили наработки и знания, собранные за годы эксплуатации автомобиля. Многие из них, конечно, устарели, но некоторые достойны и допустимы к использованию и сегодня.