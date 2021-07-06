Зачем опытные водители смешивают подсолнечное масло и лимонную кислоту

Многие водители с грустью вспоминают времена, когда пластиковые бамперы и молдинги не красили: царапины и сколы, мелкие повреждения и другие «следы эксплуатации» на таких деталях были просто не видны. Ну а коли не видно — можно и не ремонтировать. Посмеялись, руки пожали да разъехались. Сегодня автомобилей в такой комплектации днем с огнем не сыскать, а каждое мелкое ДТП автоматически означает волокиту со страховой и ведет в малярный цех.

Так уж устроена память: хорошее остается, плохое забывается. А ведь оно, плохое, тоже было: пластиковые детали из грубого пластика служили десятилетиями, но чертовски быстро теряли внешний вид. Мутнели, выцветали, покрывались пятнами и портили внешний вид машины. В трех случаях из четырех их и меняли только потому, что выглядел элемент уж больно страшно.

Естественно, каждый пытался найти способ сохранения внешнего вида бамперов и молдингов: их красили, покрывали лаком, пропитывали гуталином, чернили всеми известными «чернилками», но длительный эффект без серьезных капиталовложений давала только одна хитрость.