АВТОВАЗ отчитался о рекордных продажах за полгода

За первые шесть месяцев текущего года тольяттинский автопроизводитель продал в России 200 219 легковых и легких коммерческих автомобилей бренда LADA. Это на 51% больше, чем за первое полугодие 2020 года. При этом доля рынка страны, занятая отечественным автобрендом, составила 23% — на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие шесть месяцев было реализовано 72 287 LADA Granta (+42,8% к первой половине 2020 года), 57 031 LADA Vesta (+17,4%), 26 702 LADA Largus (+38,7%) и 30 317 автомобилей семейства Niva (+55,4%). Более четверти продаж LADA за полугодие пришлось на корпоративных клиентов — 50 549 единиц. Это почти в полтора раза больше чем в 2020 году ранее, и на треть больше, чем за первые шесть месяцев 2019 года.