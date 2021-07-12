Geely отличилась продажами в первом полугодии

С января по июнь 2021 года группа Geely Auto реализовала по всему миру 630 237 автомобилей — как под брендом Geely, так и LYNK & CO. Это на 19% больше, чем за первое полугодие прошлого года. По итогам июня 2021 года, количество переданных клиентам машин составило 100 163 единицы. Это на 9% меньше, чем годом ранее, но на 4% больше чем в мае текущего года. Наибольшим спросом у покупателей пользуются кроссоверы. За июнь Geely Auto реализовала 67 960 таких автомобилей. Седанов за этот же период продано 30 907 штук. Кроме того, 7 515 нашедших своих владельцев покупателей экземпляров ячляются гибридными и электрическими моделями.