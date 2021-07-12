Stellantis рассказал, как будут эволюционировать 14 автомобильных марок

Большая часть брендов пока удостоились лишь новых слоганов. Мы перечислим те, что присутствуют на российском рынке. Citroen — «Citroen Electric: благополучие для каждого!»; Fiat — «Зелено лишь то, что зелено для всех»; Peugeot — «Превращая мобильность эпохи устойчивого развития в эпоху качества».

У Jeep — «Свобода с нулевыми вредными выбросами». Притом американцы, презентуя свежий девиз, вдобавок опубликовали несколько снимков короткой версии внедорожника Jeep Grand Cherokee нового поколения. Кроме того, публике объявили, что до 2025 года Jeep создаст электрические версии всех своих моделей.

Лозунг марок Opel и Vauxhall — «Теперь крутой» — значит «зеленый». К 2024 году бренды элекрифицируют модельный ряд, к 2028-му полностью перейдут на выпуск электромобилей. По этому случаю уже анонсирована модель Opel Manta e, а еще немцы решились предложить свою продукцию автомобилистам из Китая.

И, кстати, об «Опеле». Когда-то в «сытые» времена приснопамятный Opel Zafira B, созданный на глобальной платформе GM T-body, успешно боролся с конкурентами за место под солнцем на официальном рынке компактвэнов. Нынешний Opel Zafira с приставкой Life под крылом PSA — совсем другая история уже в жанре LCV. Какая — рассказывает портал «АвтоВзгляд».