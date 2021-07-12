Зачем LADA Niva Travel переезжает на новый конвейер

«ЛАДА Запад Тольятти» работал по интересной схеме. АВТОВАЗ поставлял туда двигатели, коробки передач, детали трансмиссии и множество других узлов и агрегатов. Кроме того, автогигант варил и штамповал кузова, а бывший русско-американский завод их окрашивал и собирал.

Теперь все будет иначе. В ближайшее время модели Niva Travel и Niva Legend начнут делать на одной линии — так называемой третьей нитке вазовского конвейера. Она создавалась под выпуск LADA Vesta, и отвечает всем требованиям альянса Renault-Nissan.

Как показала практика, классическая «Нива» стала намного качественнее после переезда на этот конвейер. А значит, «Трэвэл» тоже станет лучше! Сам переезд изначально планировался на конец августа, но, как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «Вконтакте», это произойдет буквально через неделю-другую.

И еще один интересный факт. Сборщики, занятые на сборке «Трэвела», получат новые привилегии. В результате переноса производства, сотрудники «LADA Запад Тольятти» станут работниками АВТОВАЗа, и, как следствие, получат доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям.

Между тем, сама LADA Niva Travel — результат большого рестайлинга «Шнивы». От которого, признаться, ждали большего количества изменений, ведь еще до официальной презентации про машину ходило множество слухов. Говорили и про новый мотор и про параметры геометрической проходимости, которые… стали хуже. Но давайте обо всем по порядку.