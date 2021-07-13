Fiat представил обновленный фургон Ducato

Плюс Ducato отныне предлагает множество электронных ассистентов, ради внедрения которых инженерам пришлось установить электрический усилитель руля. Кстати, благодаря другой рулевой рейке радиус разворота стал меньше.

Под капотом скрываются новые дизельные двигатели Multijet3: они экономичнее, экологичнее и приеместее прежних. Но столь же надежны: производитель уверяет, что гарантированный пробег до капремонта составляет 300 000 км.

Самих моторов четыре — отдачей 120, 140, 160 и 180 л. с., притом для трех наиболее мощных вариантов можно заказать 9-ступенчатый «автомат» вместо 6-ступенчатой «механики». Плюс клиент имеет возможность выбрать «тяжелую» версию вместо стандартной.

На европейском рынке обновленный Ducato уже доступен для заказа, а значит, в России фургоны нового образца тоже появятся достаточно скоро. Во всяком случае, хотелось бы верить, ведь родственный IVECO Daily ехал из Италии достаточно долго.