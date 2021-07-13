Skoda запустила производство Fabia нового поколения

Новая Skoda Fabia выпускается на одной линии с моделями Scala и Kamiq. Перед началом производства чешский бренд модифицировал сборочную линию, а также сварочные и штамповочные цеха. Большая часть сложных производственных этапов теперь выполняется роботами, что обеспечивает высокую степень автоматизации.

Мы инвестировали 110 миллионов евро в масштабную модернизацию и дальнейшую автоматизацию производственных процессов. Сейчас это дает свои плоды: радостно наблюдать, когда все работает как часы? — поведал порталу «АвтоВзгляд» Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров Skoda Auto.

Добавим, что новое поколение здорово отличается от старого. Ведь «Фабия» впервые базируется на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen Group. Это позволило ей не только стать самой просторной в сегменте, но и обзавестись современными системами безопасности.

В Россию модель, похоже, больше не вернется. Что вполне логично: кроссоверы наши соотечественники любят больше, поэтому у Skoda Karoq появилась версия, которую очень давно просили россияне.