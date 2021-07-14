Hyundai представила зажигательную Elantra N

Под капотом Hyundai Elantra N установлен 280-сильный бензиновый двигатель, работающий в паре с 8-ступенчатым «роботом» с «мокрым» сцеплением (DCT). С ними седан способен разогнаться с места до 100 км/ч за 5,3 секунды и развить максимальную скорость 250 км/ч. Фирменный дифференциал повышенного трения N Corner Carving Differential с электронным управлением (e-LSD), система изменения регулировки выпускных клапанов и функция старта с места Launch Control позволяют наилучшим образом преобразовать мощность мотора Elantra N в ускорение и скорость.

Тормозная система машины укомплектована дисками диаметром 360 мм и высокотемпературными колодками. Elantra N — первый автомобиль Hyundai, оборудованный интегрированной ведущей осью (IDA). Это гоночная технология, объединяющая в одном узле, вал привода, колесную ступицу и подшипник. Такое решение позволило облегчить машину на 1,7 кг и улучшило устойчивость механизмов к боковым перегрузкам.

Впускной воздуховод и и воздушный фильтр Elantra N также объединены. Это снизило массу впускной системы, уменьшило давление всасывания на 10% и улучшило отклик мотора на нажатие педали газа. Для повышения жесткости кузова в новом седане Hyundai Elantra N применены четырехточечные распорки и задние дуги. О планах поставки Elantra N в Россию производитель ничего не сообщает.