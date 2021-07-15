ПАЗ готовит новое поколение автобусов

Это будет автобус среднего класса, притом готовится сразу несколько версий новинки: на газовом и дизельном топливе, а также чисто электрическая. Новинка получит полностью новый оригинальный кузов — с большой площадью остекления и низким уровнем пола.

На рынок модель выйдет под маркой ГАЗ, так как одноименная группа компаний в последние годы навешивает эмблему с червленым оленем на продукцию всех своих подразделений, включая ПАЗ и ЛиАЗ.

И продолжая тему комтранса. В базе Роспатента появился очередной документ, проливающий свет на будущую модификацию легендарного мотороллера «Муравей», чье производство было прекращено на предприятии «Туламашзавод» в далеком 1995 году. Теперь «насекомое» превратится в самосвал: впрочем, судите сами.