Toyota и Lexus начали продавать подержанные авто с гарантией

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Представительства обоих брендов синхронно объявили и запуске практически идентичных программ реализации подержанных авто, полученных официальными дилерами в рамках трейд-ин. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

ООО «Тойота Мотор» сообщило о старте программ Lexus Select и Toyota Certified. Они подразумевают реализацию сертифицированных автомобилей с пробегом обоих брендов официальными дилерами марок. В рамках Lexus Select и Toyota Certified могут продаваться исключительно автомобили не старше шести лет, с пробегом менее 130 000 километров, не требующие и не подвергавшиеся ранее кузовному ремонту.

После углубленной предпродажной подготовки автомобили будут реализовываться в салонах официальных дилеров Lexus и Toyota. На такие авто будет распространяться фирменная постгарантийная поддержка сроком до 2 лет, либо до момента достижения суммарного пробега в 160 000 километров.

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15 июля 2021
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