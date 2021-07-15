Toyota и Lexus начали продавать подержанные авто с гарантией

ООО «Тойота Мотор» сообщило о старте программ Lexus Select и Toyota Certified. Они подразумевают реализацию сертифицированных автомобилей с пробегом обоих брендов официальными дилерами марок. В рамках Lexus Select и Toyota Certified могут продаваться исключительно автомобили не старше шести лет, с пробегом менее 130 000 километров, не требующие и не подвергавшиеся ранее кузовному ремонту.

После углубленной предпродажной подготовки автомобили будут реализовываться в салонах официальных дилеров Lexus и Toyota. На такие авто будет распространяться фирменная постгарантийная поддержка сроком до 2 лет, либо до момента достижения суммарного пробега в 160 000 километров.