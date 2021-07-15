В Россию приехал «роскошный» Subaru Outback шестого поколения

Что касаетсся новизны модели, то универсалу теперь полагается сильно модернизированный атмосферник объемом 2,5 литра. У него 90% новых деталей! В российской версии этот мотор выдает 188 л. с. мощности и 245 Нм момента.

Клиноцепной вариатор Lineartronic тоже пережил мродернизацию: диапазон передаточных отношений сделался шире, а гидравлическая система вообще сменила поколение. Система полного привода тоже стала совершеннее.

А ещё Outback переехал на модульную платформу SGP и стал пусть немного, но крупнее, хотя колесная база сохранила прежнюю размерность. Дорожный просвет — вполне достаточные для кроссовера 213 мм, а паспортное время разгона до 100 км/ч — приличные по меркам класса 9,6 секунды.