Зачем немцы построят водородную версию «Газели Next»

Водородный электромобиль создается на тяжелой версии шасси «Газель Next» полной массой 4,6 тонны. Для этого грузовичок оборудуют топливными элементами, системой хранения и подачи водорода, тяговыми батареями и электродвигателем. Основное преимущество водородного электромобиля по сравнению с электромобилем — увеличенный с 200 до 500 км запас хода.

Планируется, что первые образцы в ближайшие месяцы пройдут необходимые испытания и сертификацию, а с первого полугодия 2022 года начнут эксплуатироваться. При этом немецкая сторона подчеркивает, что выбор модели обусловлен ее долговечностью, высокой функциональностью и низкой стоимостью владения.

В перспективе рынку нужны легкие коммерческие автомобили с запасом хода от 300 до 500 км для обеспечения требуемой гибкости эксплуатации. В связи с этим возникает многообещающая ниша для коммерческих автомобилей на топливных элементах, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Бастиан Бойтель, генеральный директор компании EFA-S.

Между тем, Группа ГАЗ представила амбициозную «Газель NN». Впервые ее показали на выставке «Комтранс» осенью 2019 года и вот перед нами первые серийные экземпляры, которые уже можно потрогать руками. Однако, это не единственные хорошие новости из Нижнего Новгорода. Осенью ГАЗ планирует показать и еще одну новинку — «Соболь NN».