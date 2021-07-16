Зачем немцы построят водородную версию «Газели Next»

Фото производителя.
В Германии начнут эксплуатировать водородный электромобиль на базе «Газели Next». Машину создала немецкая компания EFA-S, которая считает нижегородский грузовичок достойной основой для будущего водородомобиля.
Алексей Кованов

Водородный электромобиль создается на тяжелой версии шасси «Газель Next» полной массой 4,6 тонны. Для этого грузовичок оборудуют топливными элементами, системой хранения и подачи водорода, тяговыми батареями и электродвигателем. Основное преимущество водородного электромобиля по сравнению с электромобилем — увеличенный с 200 до 500 км запас хода.

Планируется, что первые образцы в ближайшие месяцы пройдут необходимые испытания и сертификацию, а с первого полугодия 2022 года начнут эксплуатироваться. При этом немецкая сторона подчеркивает, что выбор модели обусловлен ее долговечностью, высокой функциональностью и низкой стоимостью владения.

В перспективе рынку нужны легкие коммерческие автомобили с запасом хода от 300 до 500 км для обеспечения требуемой гибкости эксплуатации. В связи с этим возникает многообещающая ниша для коммерческих автомобилей на топливных элементах, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Бастиан Бойтель, генеральный директор компании EFA-S.

Между тем, Группа ГАЗ представила амбициозную «Газель NN». Впервые ее показали на выставке «Комтранс» осенью 2019 года и вот перед нами первые серийные экземпляры, которые уже можно потрогать руками. Однако, это не единственные хорошие новости из Нижнего Новгорода. Осенью ГАЗ планирует показать и еще одну новинку — «Соболь NN».

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16 июля 2021
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