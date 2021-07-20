АВТОВАЗ отмечает свое 55-летие

20 июля 2021 года исполнилось 55 лет с момента подписания правительственного постановления о создании в городе Тольятти нового автомобильного завода. Этот день считается датой основания АВТОВАЗа. За 55 лет АВТОВАЗ произвел более 30 миллионов автомобилей более чем 50 разных моделей. Автомобили LADA составляют сейчас треть российского легкового автопарка, и лидируют по продажам на отечественном рынке с долей 23%.

АВТОВАЗ является предприятием полного цикла: имеет собственное литейное и прессовое производство, мощности по изготовлению автокомпонентов, включая силовые агрегаты и шасси. Научно-технический центр АВТОВАЗа обладает возможностями разработать автомобиль «с нуля»: от дизайн-проекта до подготовки к серийному производству.

На АВТОВАЗе работает три автосборочных линии, с которых ежедневно сходят около 1500 автомобилей марок LADA и Renault. Все три линии прошли модернизацию и работают в соответствии со стандартами Renault Group. На данный момент АВТОВАЗ является частью бизнес-подразделения Dacia-LADA в структуре Renault Group.