В России открылся стол заказов на новый Porsche Macan

Рестайлинговый Porsche Macan получил новые воздуховоды, а на корме появился иной диффузор. Кроме этого, дизайнеры изменили оптику и добавили семь новых вариантов колесных дисков.

В салоне обновили центральную консоль, установили более компактный селектор трансмиссии и руль GT Sport от Porsche 911. Теперь в базовой версии есть мультимедийная система диагональю 10,9 дюйма с навигацией, Apple CarPlay и продвинутая акустика.

Что касается силовых агрегатов, то базовый Macan сохранил 2-литровый наддувный мотор, но теперь он выдает 265 л. с. Заряженный Macan S получил 2,9-литровый V6, отдачей 380 л. с. Кроме этого, в комплектацию вошла адаптивная подвеска PASM. А под капотом наиболее мощного Macan GTS работает 2,9-литровый наддувный мотор отдачей 440 л. с. В добавок, версии GTS положены тормозные диски с покрытием из карбида дивольфрама и адаптивная пневмоподвеска с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом.

В США посвежевший Macan начнут продавать в начале следующего года. Базовую модель оценили в 54 900 долларов. Что касается России, то рестайлинговые модификации обойдутся покупателям в 5 390 000, 6 490 000 и 7 490 000 рублей соответственно. Прием заказов уже открыт, но первые машины должны передать богатым любителям премиума только в начале 2022 года.