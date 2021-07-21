Итальянцы помогут автомобилям КамАЗ перестать ржаветь

Контракт на изготовление и поставку оборудования исполнит итальянская «I. M. E. L. S. P. A.». Уже сейчас оборудование поставлено на завод, и в ближайшее время начнется его монтаж на специально подготовленной площадке.

Применение технологии катафорезного грунтования позволит улучшить внешний вид и коррозионную стойкость деталей. Для этого изделие погружают в специальную ванну с раствором грунта, притом электролитическая реакция способствует прочному закреплению покрытия на металлической поверхности.

Вообще, КамАЗ здорово эволюционирует. Так, в Набережных Челнах разработали уникальный шарнирно-сочлененный самосвал КамАЗ-6561. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка предназначена для карьерных работ, притом машина готова трудиться и в автономном режиме — то есть вообще без водителя.

И еще. На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021» марка КамАЗ неожиданно показала двухосный электрический мусоровоз 53198 — как выяснил портал «АвтоВзгляд», это родоначальник нового семейства «Чистогор».