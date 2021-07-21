Парижский автосалон проведут в новом формате

Фото из открытых источников
В 2020 году Парижский автосалон отменили из-за пандемии коронавируса. Теперь же выставка готова к возвращению, но проведут ее в несколько ином формате. А еще организаторы планируют наладить онлайн-трансляцию, что должно привлечь больше зрителей.
Виктор Васильев

По информации издания Autocar, автосалон в Париже объединят с еще одной выставкой — Equip Auto. В результате это событие получит название Парижская автомобильная неделя (Paris Automotive Week), которая пройдет с 17 по 23 октября 2022 года. Ожидается, что такой формат будет более безопасным для здоровья людей и привлечет большее количество зрителей и участников.

Место проведения остается прежним — комплекс Paris Expo, но шоу можно будет посмотреть не только оффлайн, но и через специальную мультимедийную платформу. При этом экспозиция Equip Auto, которая посвящена послепродажному обслуживанию и мобильным сервисам, будет доступна только для профессионалов автомобильной отрасли.

Какие компании покажут свои новинки на первой Paris Automotive Week, пока не уточняется.

новинки рынка, производители, новая модель, автосалоны
21 июля 2021
374