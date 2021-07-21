Парижский автосалон проведут в новом формате

По информации издания Autocar, автосалон в Париже объединят с еще одной выставкой — Equip Auto. В результате это событие получит название Парижская автомобильная неделя (Paris Automotive Week), которая пройдет с 17 по 23 октября 2022 года. Ожидается, что такой формат будет более безопасным для здоровья людей и привлечет большее количество зрителей и участников.

Место проведения остается прежним — комплекс Paris Expo, но шоу можно будет посмотреть не только оффлайн, но и через специальную мультимедийную платформу. При этом экспозиция Equip Auto, которая посвящена послепродажному обслуживанию и мобильным сервисам, будет доступна только для профессионалов автомобильной отрасли.

Какие компании покажут свои новинки на первой Paris Automotive Week, пока не уточняется.