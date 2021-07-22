АВТОВАЗ начал предлагать «крутой» внедорожник LADA Niva Bronto

Фото производителя.
LADA Niva Bronto — это действительно серьезный внедорожник: у него увеличенные дорожный просвет, имеются блокировки всех дифференциалов, усилен задний мост и доработана подвеска. Модель долгое время не была представлена в прайс-листах марки LADA, но сейчас, на радость любителям оффроуда, наконец, вернулась.
Алексей Кованов

С 2017 года производством Bronto занималась тольяттинская компания ВИС-АВТО (это «дочка» АВТОВАЗа). В начале 2020-го исходная LADA 4x4 пережила обновление, после чего исполнение Bronto внезапно исчезло из гаммы.

Сейчас бескомпромиссный везделаз возвращается на рынок, притом сразу — в максимальной комплектации, которая оснащена кондиционером, подогревом сидений и зеркал. Правда, цены будут объявлены несколько позже.

Комплектация Luxe включает стандартные металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок, а также шины МТ. В исполнении Prestige добавляются оригинальная решетка радиатора и массивные пластиковые бампера, плюс защита порогов, накладки арок и противотуманки.

Для обеих модификаций доступны сертифицированные (это важно!) «допы»: например, установка световой панели на крышу, а также специальная окраска типа «камуфляж».

И еще одна новость из Тольятти. Родной автопром продолжает лихорадить: АВТОВАЗ приостановил выпуск автомобилей LADA Granta на период 22—23 июля, а с 26 числа автогигант вообще уходит на корпоративные каникулы. Это значит, что возобновить сборку главного российского бестселлера удастся лишь 15 августа.

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22 июля 2021
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