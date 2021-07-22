Обновленную LADA Vesta снова засекли на дорожных испытаниях

Фото: Авто.ру
Обновленную «Весту» тольяттинский автопроизводитель планирует показать до конца этого года. Пока же седан в камуфляжной оклейке проходит финальную серию дорожных тестов. На этот раз машина попалась фотошпионам на дорогах Тольятти.
Виктор Васильев

Судя по фото, которые публикует издание Авто.ру, автомобиль уже почти готов к премьере, хотя некоторые детали еще тщательно скрыты. Так, пленкой оклеены передняя и задние части седана, а также стекла. Тем не менее, хорошо видно, что от Х-стиля производитель отказываться не намерен. Ранее сообщалось, что модель получит несколько измененный дизайн крышки багажника и задних крыльев, но подтверждений этому пока не заметно.

Видны и другие изменения. Например, головная оптика стала чуть уже, а еще в фарах появились светодиоды в форме «уголков». В задних фонарях также разместили диоды, которые расположены горизонтально в два ряда.

Ождаются изменения и по технической части. Предпологается, что Vesta получит доработанный бензиновый мотор объемом 1,8 литра. Однако конкретной информации об измениях в его конструкции, пока нет.

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22 июля 2021
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