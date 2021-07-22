Обновленную LADA Vesta снова засекли на дорожных испытаниях

Судя по фото, которые публикует издание Авто.ру, автомобиль уже почти готов к премьере, хотя некоторые детали еще тщательно скрыты. Так, пленкой оклеены передняя и задние части седана, а также стекла. Тем не менее, хорошо видно, что от Х-стиля производитель отказываться не намерен. Ранее сообщалось, что модель получит несколько измененный дизайн крышки багажника и задних крыльев, но подтверждений этому пока не заметно.

Видны и другие изменения. Например, головная оптика стала чуть уже, а еще в фарах появились светодиоды в форме «уголков». В задних фонарях также разместили диоды, которые расположены горизонтально в два ряда.

Ождаются изменения и по технической части. Предпологается, что Vesta получит доработанный бензиновый мотор объемом 1,8 литра. Однако конкретной информации об измениях в его конструкции, пока нет.