В России появилась внедорожная версия «каблучка» Volkswagen Caddy

Несмотря не нескромный цпенник, автомобилю достался маломощный силовой агрегат: 1,6-литровый атмосферник объемом 1,6 литра, с которым работает 6-ступенчатая механическая коробка. Привод — только передний, хотя теоретически существуют и полноприводные вариации.

Зато комплектация — максимально щедрая: полностью светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, цифровая приборная панель,10-дюймовый тачскрин медиасистемы, двухзонный климат-контроль и многое другое.

Снаружи исполнение PanAmericana можно опознать по неокрашенным бамперам, фирменному обвесу, 17-дюймовыми двухцветным дискам, а также особыми молдингам и декалям. В салоне присутствует двухцветная обивка кресел и другой декор.

И еще одна новость от «Фольксвагена»: российский офис назвал российские цены «бюджетного» кроссовера Taos. Не будем ходить вокруг да около. В базовой комплектации со 110-сильным мотором, механической коробкой и передним приводом новый Volkswagen Taos будет стоить 1 626 900 рублей. А теперь — подробности.