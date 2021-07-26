Новый Kia Cerato готов к продаже в России: первые подробности

Российским покупателям предложат «Церато» с двумя бензиновыми моторами, объемом 1,6 и 2 литра. Первый агрегат развивает 128 «лошадей, а мощность второго равна 150 сил. Важно, что двигатели адаптированы для работы на 92-ом бензине, что хоть как-то поможет владельцам сэкономить на топливе.

В паре с моторами трудятся шестиступенчатые трансмиссии — 'механика» и «автомат». А в версии с двухлитровым двигателем предложат исключительно автоматическую «коробку».

Кроме посвежевшей внешности у «Церато» расширили список опций, а также обновили комплекс систем помощи водителю Drive Wise. И еще одна приятная новость: Cerato станет первой моделью Kia на российском рынке, у которой будет комплекс телематики Kia Connect. Подробности о нем мы узнаем позже.

Старт продаж седана намечен на сентябрь этого года. Что касается цен и комплектаций, то о них станет известно позднее.