Российские Kia и Hyundai будут красить по новой технологии

Итогом работ станет увеличение производительности окрасочного производства на 20% — каждый час цех смогут покидать не 10, а 12 кузовов. Соответственно, одовой показатель превысит 50 000 «остовов». Напомним, что на «Автоторе» по полному циклу (то есть со сваркой и окраской) сейчас выпускаются четыре модели легковых и пять моделей коммерческих автомобилей Kia и Hyundai.

- Имеющиеся сейчас роботы не позволяют обеспечить выпуск требуемого объема продукции. После окончания процесса реконструкции работа модернизированного оборудования будет проверена на всех цветах и всех кузовах, используемых для производства автомобилей по полному технологическому циклу, — поведал порталу «АвтоВзгляд» директор инжинирингового центра «Автотора» Александр Зайцев.

А в 2023 году калининградская площадка запустит полностью новый окрасочный комплекс, строительство которого начинается прямо сейчас — после его возведения совокупные мощности увеличатся до 150 000 кузовов. Кроме того, в новом цехе вместо сольвентных красок будут применяться водорастворимые, что окажет положительное влияние на экологию.

И еще одна новость об отечественном автопроме. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала полугодичные результаты работы промышленных предприятий страны. И согласно этому документу, автомобильные заводы выпустили за период с января по июнь около 736 000 легковых машин — на 44,3% больше, чем за первое полугодие 2020-го.