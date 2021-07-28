5 новых бюджетных кроссоверов на российском рынке

Давно канули в Лету времена, когда бюджетные автомобили стоили дешевле 1 000 000 рублей. Теперь доступным ценником мы называем планку выше пресловутого миллиона. С другой стороны: быть может, это не машины так дорого стоят, а мы с вами мало зарабатываем?

Как бы то ни было, для тех, у кого еще есть возможность обзавестись новеньким «железным конем», да еще и кроссоверной ориентации, мы отобрали пять самых любопытных новинок сезона 2021, которые наверняка не останутся без внимания покупателей.

Узнать о премьерах подробнее можно, прослушав специальный выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд».