5 новых бюджетных кроссоверов на российском рынке

Фото: Volkswagen
Автостроители массово ринулись выкатывать в нашу страну свои новинки, причем в весьма недорогом ценовом диапазоне. Иначе говоря, настоящие машины для народа. Портал «АвтоВзгляд» отобрал из «свежачка» пятерку самых знаковых автомобилей в столь востребованном у нашего брата сегменте кроссоверов и внедорожников.
Портал «АвтоВзгляд»

Давно канули в Лету времена, когда бюджетные автомобили стоили дешевле 1 000 000 рублей. Теперь доступным ценником мы называем планку выше пресловутого миллиона. С другой стороны: быть может, это не машины так дорого стоят, а мы с вами мало зарабатываем?

Как бы то ни было, для тех, у кого еще есть возможность обзавестись новеньким «железным конем», да еще и кроссоверной ориентации, мы отобрали пять самых любопытных новинок сезона 2021, которые наверняка не останутся без внимания покупателей.

Узнать о премьерах подробнее можно, прослушав специальный выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд».

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28 июля 2021
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