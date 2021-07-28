Hyundai представила первые фото минивэна Custo

Фото из открытых источников
В сети разместили первые изображения нового минивэна Hyundai Custo. Судя по ним, новинка выполнена в той же дизайнерской концепции, что и кроссовер Tucson, который совсем недавно представили в России. Для начала Custo станут продавать на рынке Китая, однако не исключаем, что вэн могут привести и в нашу страну.
Виктор Васильев

В дизайне передней части Custo очень сильно угадывается кроссовер Tucson, прежде всего, из-за решетки радиатора с крупными ячейками. А вот оптика и дизайн переднего бампера у вэна свои. Если говорить про заднюю часть, то тут художники разместили С-образные фонари, которые соединили между собой планкой. Получилось довольно интересно.

На рынке Китая модель появится с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л. с. Что касается привода, то он будет только передним, ведь в Поднебесной не любят полноприводные модели. А еще это нужно, чтобы не задирать ценник, ведь автомобиль позиционируют как бюджетный.

Предположим, что вэн могут привезти и в нашу страну, но с другими спецификациями и мотором.

новинки рынка, новая модель, продать машину, купить машину, коммерческий транспорт
28 июля 2021
220