Hyundai представила первые фото минивэна Custo

В дизайне передней части Custo очень сильно угадывается кроссовер Tucson, прежде всего, из-за решетки радиатора с крупными ячейками. А вот оптика и дизайн переднего бампера у вэна свои. Если говорить про заднюю часть, то тут художники разместили С-образные фонари, которые соединили между собой планкой. Получилось довольно интересно.

На рынке Китая модель появится с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л. с. Что касается привода, то он будет только передним, ведь в Поднебесной не любят полноприводные модели. А еще это нужно, чтобы не задирать ценник, ведь автомобиль позиционируют как бюджетный.

Предположим, что вэн могут привезти и в нашу страну, но с другими спецификациями и мотором.