Xiaomi решила заняться выпуском беспилотных автомобилей

Китайская Xiaomi вплотную приступила к созданию собственных технологий беспилотного транспорта. Такой вывод можно сделать из объявления, размещенного главой компании-производителя мобильных гаджетов Лэй Цзюнем на его страничке в китайской соцсети Weibo. В записи сказано, что Xiaomi собирается нанять около 500 специалистов для работы в подразделении компании, занимающемся беспилотными машинами.

Им будет поручено создать технологию беспилотного вождения для «умных» автомобилей Xiaomi. Напомним, что корпорация ранее объявила, что вложит порядка $10 млрд в течении ближайших 10 лет в создание собственной линейки электромобилей. Тогда же стало известно и о партнерстве в этой области между Xiaomi и автопроизводителем Great Wall. Кроме того, Xiaomi получила контроль над китайской компанией DeepMotion, занимающейся разработками в области беспилотников.