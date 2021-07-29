Автомобили с самыми удобными креслами на планете

Пальму первенства в рейтинге автотранспорта с самыми крутыми сиденьями ожидаемо занял Mercedes-Benz S-класса в 223-м кузове. Впрочем, «немец» вполне себе может претендовать и вовсе на звание лучшего из лучших по целой россыпи показателей. На наш взгляд, роскошнее представительского седана еще не придумал человек.

Далее по удобству и комфортабельности кресел идет британский Rolls-Royce Phantom, а замыкает тройку лидеров суперкар Lamborghini Aventador SVJ. Вот только с мнением ребят из Bloomberg относительно эргономики ковша «Ламбы» для повседневной езды мы бы поспорили. Кресла в авто весьма жесткие и явно не приспособлены для туринговых поездок.

Четвертую и пятую позицию заняли гиперкар Koenigsegg Gemera с куда более мягкими и неприлично упругими сидушками, нежели в Lamborghini, а также с претензией на премиальность Volvo XC90.

Удивительно, что в пятерку не вошли кресла автомобилей BMW или хотя бы Cadillac. Впрочем, и весь рейтинг авторитетного американского агентства можно назвать если и не сомнительным, то крайне субъективным.