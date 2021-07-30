АВТОВАЗ принес солидную прибыль французским владельцам

Фото: АВТОВАЗ.
Сам АВТОВАЗ не публикует финансовые отчеты вот уже два года, поскольку перестал быть публичной компанией. Зато французская группа Renault охотно делится результатами своей работы, из которых мы можем также узнать об успехах (или провалах) российского автогиганта.
Алексей Кованов

Так, АВТОВАЗ показал чистую прибыль на уровне 67 000 000 евро за шесть месяцев 2021 года против убытка годом ранее. Что вполне объяснимо: в это время продажи автомобилей LADA на российском рынке росли быстрее, чем весь сегмент,— на 51%.

Напомним, что АВТОВАЗ на 67,61% принадлежит французскому концерну, а на 32,39% — нашему «Ростеху». И с января по июнь вклад тольттинской компании в выручку Renault вырос сразу на треть, так что владельцы автогиганта должны быть довольны.

Кстати, президент АВТОВАЗа Николя Мор записал видеообращение, приуроченное к празднованию 55-летия компании. В ходе своего выступления он не только рассказал о достижениях тольяттинского завода за полвека, но и раскрыл планы LADA на ближайшее будущее, в которые входит выпуск пяти новых моделей.

производители, производство, автозаводы, бюджетные авто
30 июля 2021
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