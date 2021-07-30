АВТОВАЗ принес солидную прибыль французским владельцам

Так, АВТОВАЗ показал чистую прибыль на уровне 67 000 000 евро за шесть месяцев 2021 года против убытка годом ранее. Что вполне объяснимо: в это время продажи автомобилей LADA на российском рынке росли быстрее, чем весь сегмент,— на 51%.

Напомним, что АВТОВАЗ на 67,61% принадлежит французскому концерну, а на 32,39% — нашему «Ростеху». И с января по июнь вклад тольттинской компании в выручку Renault вырос сразу на треть, так что владельцы автогиганта должны быть довольны.

Кстати, президент АВТОВАЗа Николя Мор записал видеообращение, приуроченное к празднованию 55-летия компании. В ходе своего выступления он не только рассказал о достижениях тольяттинского завода за полвека, но и раскрыл планы LADA на ближайшее будущее, в которые входит выпуск пяти новых моделей.