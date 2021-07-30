МАЗ выпустит электрический аналог «Газели»

Как предполагает белорусский портал ABW, конструкторская служба МАЗа получила задание пазработать электрический грузовичок, а потому инженером потребовалось изчуить опыт китайских партнеров.

Именно партнеров, ведь минчане уже давно выпускают легкую коммерческую модель МАЗ-365, которые представляют собой перелицованны и локализованный JAC Sunray — по формату и габаритам это прямой конкурент нашей «Газели Next».

Китайский Sunray Cargo EV оснащается электромотором мощностью 161 л. с., а также батареями, что обеспечивают запас хода 235 км (по методике NEDC). По всей видимости, такую же начинку получит и белорусский вариант.

Между тем, ГАЗ, запуская новую «Газель NN», изначально проработал электрическую версию. Более того, в Нижнем Новгороде между аэропортом Стригино и станцией метро «Парк культуры» начали курсировать 17-местные электробусы «Газель e-NN».

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на машинах установлены электродвигатели мощностью 100 киловатт. Максимальная скорость машин составляет 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке — до 120 километров.