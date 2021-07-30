МАЗ выпустит электрический аналог «Газели»

Фото: JAC.
На Минском автозаводе, похоже, планируют создать электрический фургон: во всяком случае, МАЗ намерен закупить пару аккумуляторных «китайцев» Sunray Cargo EV, основанием для чего стала служебная записка главного конструктора.
Алексей Кованов

Как предполагает белорусский портал ABW, конструкторская служба МАЗа получила задание пазработать электрический грузовичок, а потому инженером потребовалось изчуить опыт китайских партнеров.

Именно партнеров, ведь минчане уже давно выпускают легкую коммерческую модель МАЗ-365, которые представляют собой перелицованны и локализованный JAC Sunray — по формату и габаритам это прямой конкурент нашей «Газели Next».

Китайский Sunray Cargo EV оснащается электромотором мощностью 161 л. с., а также батареями, что обеспечивают запас хода 235 км (по методике NEDC). По всей видимости, такую же начинку получит и белорусский вариант.

Между тем, ГАЗ, запуская новую «Газель NN», изначально проработал электрическую версию. Более того, в Нижнем Новгороде между аэропортом Стригино и станцией метро «Парк культуры» начали курсировать 17-местные электробусы «Газель e-NN».

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на машинах установлены электродвигатели мощностью 100 киловатт. Максимальная скорость машин составляет 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке — до 120 километров.

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30 июля 2021
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