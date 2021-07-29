У Mercedes-Benz S-класса появилась уникальная версия за 48 000 000 рублей

Сразу скажем, что новый Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC уже доступен для заказа, но отдать за него попросят 547 000 евро — это, на секундочку, 47 500 000 рублей. Оставив заказ, покупателю придется ждать минимум 51 рабочий день. Притом срок ожидания указан без учета очереди, которая наверняка образуется из желающих обладать уникальным автомобилем.

Новинка оснащена майбаховским битурбомотором V12 объёмом 6,0 литров и отдачей 612 сил. К слову, это первый заводской бронированный S-класс, получивший полный привод, — до этого автомобили от подразделения Guard были строго заднеприводными.