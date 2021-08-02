Свежие подробности о новом поколении Toyota Land Cruiser Prado

В мире совсем немного машин, у которых гибридная установка построена вокруг дизельного мотора. И Toyota как раз хочет опробовать такой формат: взяв за основу двигатели на тяжелом топливе объемом от 2,5 до 3,5 литра, японцы навесят на «четверки» и «шестерки» электрическое оборудование.

Как только связка бензина и электричества будет готова, ее приладят к будущему Toyota Land Cruiser Prado, а также к коммерческим моделям «Тойоты» вроде фургонов и микроавтобусов Hiace. Об этом со ссылкой на собственные источники внутри компании сообщает японское издание BestCarWeb.

Между тем, «старший» Toyota Land Cruiser 300 уже успел появиться в салонах отечественных дилеров японской марки. Внедорожник заметно изменился как с точки дизайна, так и технически. Портал «АвтоВзгляд» сообщает цены на новое поколение модели.