Зачем Goodyear объединяется с концерном ZF

Фото: Goodyear.
Компания Goodyear заключила долгосрочное соглашение с концерном ZF. Последний, напомним, является поставщиком технологических систем для мобильности легковых и коммерческих автомобилей, а также промышленной техники во всем мире. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, зачем эти гиганты решили объединиться.
Алексей Кованов

Начнем по порядку. Компания Goodyear представила свое адаптируемое под потребности заказчика предложение Goodyear Total Mobility — оно обеспечивает полный мониторинг и контроль шин, начиная с установки, планирования технического обслуживания и восстановления протектора.

Но этого шинникам показалось мало. У ZF под брендом Transics имеется система по управлению автопарком Fleet Management Solutions (FMS). Соответственно, теперь Goodyear Total Mobility и Fleet Management Solutions будут объединены.

Комплексное предложение по управлению шинами и автопарком выведет оценку положения дел и операционную эффективность на новый уровень с точки зрения адаптивности, упрощения, экономии времени и опыта работы с клиентами.

Кстати, недавно марка Goodyear представила уникальную шину R57 для 200-тонных грузовиков. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности об этой огромной новинке.

производители, запчасти, шины
8 августа 2021
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