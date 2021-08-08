Зачем Goodyear объединяется с концерном ZF

Начнем по порядку. Компания Goodyear представила свое адаптируемое под потребности заказчика предложение Goodyear Total Mobility — оно обеспечивает полный мониторинг и контроль шин, начиная с установки, планирования технического обслуживания и восстановления протектора.

Но этого шинникам показалось мало. У ZF под брендом Transics имеется система по управлению автопарком Fleet Management Solutions (FMS). Соответственно, теперь Goodyear Total Mobility и Fleet Management Solutions будут объединены.

Комплексное предложение по управлению шинами и автопарком выведет оценку положения дел и операционную эффективность на новый уровень с точки зрения адаптивности, упрощения, экономии времени и опыта работы с клиентами.

Кстати, недавно марка Goodyear представила уникальную шину R57 для 200-тонных грузовиков. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности об этой огромной новинке.