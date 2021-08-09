Почему англичане назвали «тяжелый» IVECO Daily лучшим предложением для автопарков

Как отмечают члены жюри, эта модель полной массой 7 тонн предлагается с самыми разными силовыми агрегатами — двигателями на дизельном топливе и компримированном природном газе (КПГ) — и может сочетаться с различными вариантами кузовов. Именно благодаря этому она стала явным победителем.

— Модель отличается универсальностью, маневренностью и впечатляющей грузоподъемностью, поэтому неудивительно, что 7-тонный IVECO Daily пользуется большой популярностью среди операторов автопарков, — заявили порталу «АвтоВзгляд» организаторы Fleet News Awards.

Добавим, что «тяжелая» версия «итальянца» имеет грузоподъемность до 4900 кг и создана на базе прочной рамы лестничного типа. Клиенту доступны огромные цельнометаллические фургоны объемом от 16 до 19,6 кубических метра, а также бортовые модификации — с длиной кузова аж 7 метров и шириной 2,5 метра.

Добавим, что рамный грузовичок недавно улучшили, и портал «АвтоВзгляд» одним из первых поспешил выяснить, что новенького предложит машина свежего модельного года.