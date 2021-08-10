Как бессовестные дилеры взвинчивают цены на Toyota Land Cruiser 300

Российский офис Toyota объявил, что дилеры бренда начали прием заказов на Toyota Land Cruiser 300 с дизелем под капотом. Речь идет о V6 рабочим объемом 3346 куб. см. Мощность двигателя заявлена на уровне в 299 л. с. (крутящий момент равен 700 Нм). Производитель заявляет, что с этим мотором «трехсотка» способна разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды. Расход топлива декларируется на уровне 8,9 л на 100 км пробега в смешанном цикле. В движке применена схема наддува с двумя турбинами.
Новый дизельный двигатель работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом». Официальные цены на Toyota Land Cruiser 300 с таким силовым агрегатом в комплектации «Элеганс» стартуют с отметки в 5,5 млн. рублей. Оснащение на уровне «Комфорт+» обойдется не менее чем в 6,8 млн. рублей. Топовая серия 70-th Anniversary оценивается в 7,6 млн. рублей. Однако приобрести дизельный Toyota Land Cruiser 300 по озвученным официальным представительством Toyota в России ценам у потенциального покупателя вряд ли получится.
Дело в том, что сейчас при попытке заказать эту модель даже с бензиновым мотором, дилеры марки, пользуясь дефицитом новых машин на российском рынке, соглашаются продавать «трехсотку» гражданам лишь с наценкой не менее чем в 2—3 миллиона «деревянных» к официальному прайсу. Кроме того, дилерские расценки на оснащение машин допоборудованием бьют сейчас все мыслимые рекорды.
Так, например, антикоррозийная обработка днища бензиновой «трехсотки» стоит 500 000 рублей. Тонировка задних стекол — 100 000 рублей, обработа стекол «антидождем» — 200 000 рублей. За комплект зимней резины просят 480 000 рублей. Защитная сеточка в бампер Land Cruiser 300 — 120 000 рублей.
Характерно, что работники автосалонов напрочь отказываются присылать клиентам прайс-листы с подобными предложениями по электронной почте или в мессенджерах, опасаясь, видимо, огласки информации о своих нечистоплотных методах торговли.
Но даже если покупатель соглашается на подобные грабительские условия, ему придется ждать не меньше восьми месяцев поставки своего заказанного с чудовищной переплатой Land Cruiser 300.