Как бессовестные дилеры взвинчивают цены на Toyota Land Cruiser 300

Дело в том, что сейчас при попытке заказать эту модель даже с бензиновым мотором, дилеры марки, пользуясь дефицитом новых машин на российском рынке, соглашаются продавать «трехсотку» гражданам лишь с наценкой не менее чем в 2—3 миллиона «деревянных» к официальному прайсу. Кроме того, дилерские расценки на оснащение машин допоборудованием бьют сейчас все мыслимые рекорды.

Так, например, антикоррозийная обработка днища бензиновой «трехсотки» стоит 500 000 рублей. Тонировка задних стекол — 100 000 рублей, обработа стекол «антидождем» — 200 000 рублей. За комплект зимней резины просят 480 000 рублей. Защитная сеточка в бампер Land Cruiser 300 — 120 000 рублей.

Характерно, что работники автосалонов напрочь отказываются присылать клиентам прайс-листы с подобными предложениями по электронной почте или в мессенджерах, опасаясь, видимо, огласки информации о своих нечистоплотных методах торговли.

Но даже если покупатель соглашается на подобные грабительские условия, ему придется ждать не меньше восьми месяцев поставки своего заказанного с чудовищной переплатой Land Cruiser 300.