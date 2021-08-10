Geely и Renault договорились о сотрудничестве

Никаких подробностей о достигнутых соглашениях стороны не раскрывают, а потому до конца не совсем понятно, будут ли Geely и Renault разрабатывать новые гибриды совместно или же речь идет о том, что китайцы поделятся с французами своими технологиями, которые те могли бы использовать в Поднебесной.

Впрочем, есть и другой вариант — не исключено, что, наоборот, Renault «передаст» Geely свои модели, а те выведут их на рынок под собственным брендом.

С Южной Кореей и интересом Geely ситуация более прозрачна. На совместном предприятии Renault Samsung, где выпускаются перелицованные автомобили Renault и Nissan для местного рынка, наладят производство машин Lynk&Co (и родственных — тех, что базируются на платформах этой марки). Правда, когда именно это случится, пока не ясно.